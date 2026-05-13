Un juez condena a dos años de prisión al facilitador de la droga que mató a Matthew Perry

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Los Ángeles (EE.UU.), 13 may (EFE).- Un juez de California condenó este miércoles a dos años de prisión a Erik Fleming, el contacto clave que coordinó la llegada la ketamina hasta la casa de la estrella de ‘Friends’ Matthew Perry, muerto en 2023 por una sobredosis de esa droga.

«Erik Fleming fue condenado a 24 meses de prisión, 3 años de libertad condicional supervisada y una multa de 200 dólares», informó a EFE un portavoz de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de la División de Los Ángeles. EFE

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