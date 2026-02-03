Un juez de EEUU permite reanudar un proyecto eólico en un nuevo revés para Trump

afp_tickers

2 minutos

Un juez federal en Estados Unidos autorizó el lunes la reanudación de las obras de un parque eólico marino del grupo danés Orsted frente a Nueva York, en un nuevo revés al gobierno de Donald Trump.

Esta decisión en procedimiento de urgencia no se pronuncia sobre el fondo del caso, pero es la quinta de este tipo dictada por la justicia contra la administración Trump desde que esta ordenara, el 22 de diciembre, la suspensión de todas las grandes obras de energía eólica marina en Estados Unidos.

El juez del tribunal de Washington, Royce Lambeth, se pronunció sobre el recurso presentado el 9 de enero por la empresa Orsted, especializada en energía eólica marina, contra la suspensión de su proyecto Sunrise Wind.

Este magistrado ya había emitido una decisión similar el 12 de enero para otro proyecto de Orsted: Revolution Wind.

La empresa celebró el lunes en un comunicado esta nueva decisión a su favor, y aseguró que quiere «reanudar las obras de construcción lo antes posible, priorizando la seguridad, para proporcionar energía barata y fiable al Estado de Nueva York».

El proyecto, completado en cerca de un 45%, debía comenzar a producir electricidad en octubre de 2026. Prevé abastecer a 600.000 hogares en 2027 en el marco de un contrato de 25 años con el estado de Nueva York.

La decisión del 22 de diciembre, presentada como temporal, se justificó por «riesgos para la seguridad nacional», y el Departamento del Interior se remitió a informes confidenciales sin más precisiones.

Un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos, de 2019, subraya que las turbinas pueden crear interferencias en los radares, especialmente los utilizados con fines militares.

Muy favorable a las energías fósiles, Trump no oculta su disgusto personal hacia el sector eólico, al que considera feo y describe como una «catástrofe económica y medioambiental».

sst/cyb/ad/dga