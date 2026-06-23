Un juez de EEUU ve represalia política en citaciones del gobierno Trump

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Un juez federal de Estados Unidos anuló las citaciones judiciales emitidas por el gobierno del presidente republicano de Donald Trump contra funcionarios demócratas en Minesota, al calificarlas como una represalia política, según una decisión publicada el lunes.

Las citaciones, que solicitaban registros estatales, fueron notificadas en enero al gobernador de Minesota, Tim Walz, y a otros funcionarios, en el marco de una ofensiva del gobierno federal contra la inmigración en este estado del norte del país.

El juez Patrick Schiltz, designado por el expresidente republicano George W. Bush, afirmó que el Departamento de Justicia no logró identificar ninguna justificación investigativa plausible para las citaciones, que consideró inconstitucionales.

Tenían como objetivo «coaccionar a funcionarios de Minesota para que ayudaran al gobierno federal a aplicar las leyes de inmigración civil y hostigarlos y tomar represalias contra ellos por no hacerlo», dijo el juez.

«Iniciar una investigación penal para hostigar a oponentes políticos o coaccionarlos a tomar medidas oficiales (…) es un uso flagrantemente ilegal y poco ético del proceso de gran jurado», señaló Schiltz en su decisión fechada el 17 de junio y desclasificada el lunes.

La ofensiva contra la inmigración emprendida por Trump en Minesota fue recibida con protestas y resistencia por parte de los líderes demócratas del estado.

Dos estadounidenses murieron baleados por agentes federales durante protestas en Mineápolis contra las redadas migratorias.

Walz, compañero de fórmula de la rival demócrata de Trump en 2024, Kamala Harris, celebró la decisión del juez y la calificó como una «victoria para el estado de derecho y (la) democracia».

Desde que asumió el cargo por segunda vez en enero de 2025, el presidente republicano ha adoptado medidas contra adversarios políticos y funcionarios que considera desleales, así como acciones dirigidas a despachos de abogados implicados en casos anteriores en su contra y a universidades mediante la retirada de fondos federales.

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