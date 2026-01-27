Un juez federal bloquea la deportación del niño de 5 años y su padre detenidos en Minesota

1 minuto

Washington, 27 ene (EFE).- Un juez federal estadounidense bloqueó este martes la posible deportación del niño de 5 años y su padre, detenidos la semana pasada en Minesota, al determinar que no pueden ser devueltos a Ecuador de manera inmediata.

Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue separado de su familia en la entrada de su casa en un suburbio de Mineápolis, después de que agentes federales detuvieran a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, y padre e hijo permanecen desde entonces en un centro de detención de San Antonio (Texas). EFE

