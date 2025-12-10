Un juez ordena al Gobierno Trump la retirada total de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Los Ángeles (EE.UU.), 10 dic (EFE).- Un juez federal ordenó este miércoles al Gobierno del presidente Donald Trump poner fin al despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles y devolver el mando de las tropas federalizadas al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien lo califica de ‘ilegal’.

California se había enfrascado con la Casa Blanca en un pleito judicial por el despliegue en junio pasado de más de 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California sin la anuencia del gobernador, en un hecho que no sucedía en EE.UU. desde hacía 60 años.

El juez federal Charles Breyer se puso del lado del Estado Dorado ratificando una opinión de septiembre pasado en la que dictaminó que el despliegue militar para supuestamente contener las manifestaciones contra las redadas fue ilegal.

Trump ordenó la presencia militar para contener las protestas contra las redadas migratorias argumentando que las autoridades locales no podían manejar la situación, esto a pesar que la Policía de Los Ángeles dispersó a los manifestantes

El juez concedió hasta el próximo lunes para que su orden entre en vigor, dando tiempo a la Administración Trump para apelar la decisión, que ya lo anunció, según fuentes citadas por Fox.

«La federalización de la Guardia Nacional en California es ilegal y debe terminar», dijo en un comunicado Newsom, tras conocerse la decisión.

El gobernador, que se ha convertido en una de los rostros demócratas que hacen mayor oposición a Trump, cargó nuevamente contra la administración republicana, advirtiendo que con el despliegue de las tropas en Los Ángeles afectó «operaciones esenciales» de seguridad pública.

Breyer rechazó el miércoles la afirmación de la Administración Trump de que las manifestaciones en Los Ángeles constituían una «rebelión» suficiente para justificar el despliegue continuo de tropas.

«Los fundadores diseñaron nuestro gobierno como un sistema de controles y equilibrios», dijo Breyer el miércoles. «Sin embargo, los demandados (el Gobierno Trump) dejan claro que el único control que desean es un cheque en blanco», añadió.

La Casa Blanca llegó a tener el control de 4.300 soldados de la Guardia Nacional de California en junio pasado, pero actualmente solo se encuentran bajo su mando un poco más de 300.

El Pentágono quiso hacer uso de los soldados californianos en Portland (Oregón), pero una jueza federal en ese estado le impidió su uso. EFE

