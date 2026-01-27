Un juez ordena el arresto domiciliario del sospechoso de los incendios forestales en Chile

afp_tickers

2 minutos

Un juez chileno ordenó el lunes el arresto domiciliario nocturno del hombre que fue detenido bajo sospecha de haber provocado el más mortífero de los incendios forestales que azotan el sur de Chile desde el 17 de de enero.

En un audiencia pública, el magistrado Carlos Aguayo, del juzgado de garantía de la ciudad de Concepción, dispuso la medida en contra del chileno de 39 años, quien, según la fiscalía, ocasionó el fuego que dejó una veintena de muertos.

La medida cautelar implica que el imputado debe permanecer en su hogar durante las noches. La policía acude a su hogar a verificar si cumple el arresto nocturno.

Hasta la fecha, han fallecido 21 personas, la gran mayoría en Lirquén, en la región del Biobío, cuya capital es Concepción, 500 km al sur de Santiago.

La fiscalía imputó los cargos de homicidio no intencional y quema de bosque al presunto autor de las llamas, que fue detenido el jueves en un área rural de Biobío.

De acuerdo con el organismo, el hombre provocó un incendio al manipular de manera «negligente» una chimenea adaptada para cocinar en la casa que cuidaba.

Aunque la emergencia fue controlada rápidamente, el viento arrastró brasas que desataron el incendio que arrasó con Lirquén, y se extendió a las también localidades de Tomé y Penco.

Según su defensa, el acusado no tuvo la intención de iniciar las llamas.

«En este caso, el hilo se está cortando por lo más delgado. (El acusado) es un persona que llega a vivir al lugar días antes y no se le da ninguna instrucción respecto al uso de esa chimenea», expuso el abogado Pablo Ardouin en la audiencia transmitida en redes por el Poder Judicial.

Además de Biobío, Ñuble y la Araucanía son las regiones castigadas por el fuego, que destruyó unas 3.000 casas y unas 42.000 hectáreas de bosque y terrenos. Hay poco más de 21.700 damnificados.

Este lunes, los bomberos combatían aún 13 focos de incendios en estas tres regiones, de acuerdo al último reporte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

En febrero de 2024, varios focos de incendios estallaron en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, a 110 km de Santiago, con un saldo de 138 muertos.

Investigaciones posteriores determinaron que fueron provocados de manera intencional por bomberos y brigadistas forestales, para cobrar más horas extras.

Al menos nueve de ellos fueron detenidos y están a la espera del juicio en su contra.

pa/vel/mvl