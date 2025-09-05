The Swiss voice in the world since 1935

Un juez ordena prisión para un dentista acusado de abusar a una menor de edad en Bogotá

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 5 sep (EFE).- Un juez de Colombia envió a prisión preventiva al venezolano Efraín José Parra, quien presuntamente abusó sexualmente de una menor de edad durante una consulta odontológica, informó este viernes la Fiscalía colombiana.

Parra, según explicó el ente acusador en un comunicado, presuntamente aprovechó «su posición dominante para acercarse a la adolescente y someterla a diferentes vejámenes de índole sexual», en hechos ocurridos en diciembre de 2024 en Bogotá.

La información de la Fiscalía detalló que la «víctima, que frecuentaba en compañía de su mamá el establecimiento en el que el hombre ofrecía los servicios médicos de manera informal, acudió sola el 1 de diciembre de 2024 para avanzar en un tratamiento que le realizaban».

En esa ocasión, Parra le hizo insinuaciones íntimas para luego «someterla, mediante fuerza física y amenazas, a distintos vejámenes sexuales», aseguró la Fiscalía.

«Luego del sometimiento en contra de su voluntad, la víctima soportó otros actos indecorosos», añadió la información.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, que no fueron aceptados por Parra.

En 2024, el Instituto Nacional de Salud registró 33.463 casos de violencia sexual contra menores de edad en Colombia.

Con corte al 8 de marzo de 2025, se registran 4.237 casos de violencia sexual contra menores de edad, de los cuales han sido víctimas 3.442 niñas y 788 niños. EFE

ocm/csr/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR