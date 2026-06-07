Un juez ordena que se enjuicie oralmente al candidato presidencial Roberto Sánchez en Perú

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Lima, 6 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien este domingo disputa la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú con la derechista Keiko Fujimori, informó que un juez ha decidido que se le abra un juicio oral en un proceso por presuntamente haber presentado información falsa sobre aportes y financiación de su partido entre los años 2018 y 2020.

«No creo en las casualidades», señaló Sánchez al anunciar este sábado la medida en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, en el que agregó que «cuando una candidatura crece y una ola de esperanza recorre el país, aparecen quienes quieren poner rótulos y frenar aquello que no pueden derrotar democráticamente».

«Por cierto: después de 15 horas de audiencia en apenas dos días, un juez anunció que mi caso irá a juicio oral», indicó el candidato, antes de asegurar que ni él ni sus abogados conocen todavía los fundamentos de esa decisión.

Sánchez reiteró que «tras 15 horas de audiencia, la resolución tomó apenas 15 minutos y para ello incluso se reprogramaron audiencias de otros ciudadanos que esperan justicia».

«Hoy intentan hacerlo conmigo. Mañana podría ser cualquier peruano. El pueblo decidirá», sostuvo.

Medios locales informaron que la resolución fue emitida por el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del juez Adolfo Farfán, que declaró concluida la etapa intermedia del proceso, pese a que aún no es definitiva, porque ha sido apelada por la defensa del candidato y la decisión final deberá ser tomada por un tribunal superior.

Sánchez es acusado por la Fiscalía, que pide que sea condenado a cinco años y cuatro meses de prisión, por su presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones.

La Fiscalía afirma que Sánchez y otras personas, entre ellas su hermano William, presuntamente desviaron a cuentas personales unos 280.000 soles (58.650 dólares) de fondos de financiación electoral del partido Juntos por el Perú.

El candidato, quien participa en estos comicios en representación del expresidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022), rechaza la acusación y reafirma su «actuación legal y correcta» tras rendir cuentas ante los organismos electorales.

Sánchez disputará este domingo la jefatura del Estado peruano para el período 2026-2031 con la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). EFE

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