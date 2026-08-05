Un juez otorga arresto domiciliario a dos líderes indígenas guatemaltecos, uno de ellos viceministro

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Un juez penal guatemalteco otorgó este martes arresto domiciliario a dos líderes indígenas considerados «presos de conciencia» por Amnistía Internacional, tras 15 meses de prisión preventiva por dirigir protestas contra la exfiscal general Consuelo Porras.

Los dirigentes mayas Luis Pacheco -hoy viceministro de Energía y Minas- y Héctor Chaclán fueron arrestados en abril de 2025 por agentes antiterrorismo de Porras, un año y medio después de haber participado en las manifestaciones que incluyeron bloqueos de carreteras.

Miles de guatemaltecos pidieron durante un mes de protestas la renuncia de la fiscal, a quien señalaban de atentar contra la democracia por investigaciones que pusieron en duda la posesión del presidente socialdemócrata, Bernardo Arévalo, en enero de 2024.

El juez penal Mynor Moto les cambió la cárcel por arresto domiciliario e impuso una fianza de unos 10.000 dólares a cada uno para enfrentar el proceso fuera de una prisión. Se espera su salida se dé en las próximas horas.

Los dos son acusados por los delitos de terrorismo, obstrucción a la acción penal y asociación ilícita por las protestas contra Porras, considerada corrupta y antidemocrática por Estados Unidos y la Unión Europea.

En mayo pasado, Amnistía Internacional designó como «presos de conciencia» a Pachecho y Chaclán y pidió su «liberación inmediata e incondicional», al considerar que están «encarcelados injustamente» por «haber hecho uso de su derecho de protesta pacífica».

Porras dejó el cargo en mayo después de ocho años y de fracasar en su intento de reelección y en aspiraciones para ser magistrada de la máxima corte.

Arévalo designó a Gabriel García Luna como sucesor de Porras, puesto que asumió el 17 de mayo para un periodo de cuatro años.

ec/cjc