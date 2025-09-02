The Swiss voice in the world since 1935

Un juez permite a Google mantener Chrome, pero le prohíbe firmar contratos de exclusividad

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 2 sep (EFE).- Un juez federal falló este martes que la compañía Google puede conservar su popular buscador Chrome, pero le prohibió firmar contratos de exclusividad que obliguen a un usuario a utilizar ese navegador, al tiempo que le ordena compartir los datos obtenidos.

El Departamento de Justicia de EE.UU. había solicitado la desvinculación de Google y Chrome, entre otras medidas para limitar los efectos monopolísticos de su asociación, pero el juez Amit Mehta no llegó tan lejos en su fallo.

Así, Mehta ha prohibido a Google «mantener cualquier contrato exclusivo relacionado con la distribución de Google Search, Chrome, Google Assistant y la aplicación Gemini», su chatbot de inteligencia artificial (IA).

Aunque dictó que Google no está obligado a «desprenderse de Chrome ni del sistema operativo Android», puesto que «los demandantes se extralimitaron al solicitar la desinversión forzosa de estos activos clave que Google no utilizó para imponer restricciones ilegales».

Además, dictó que no se prohibirá a Google realizar pagos u ofrecer otras contraprestaciones a los socios de distribución por instalar Google Search, Chrome o sus productos de IA generativa, ya que esto causaría «daños sustanciales» tanto en sus socios como en sus consumidores.

En 2023, Mehta ya dictaminó que Google había infringido las leyes antimonopolio en lo que se refiere a su dominio en búsquedas en internet.

En su fallo de hoy, este juez reconoció que «mucho ha cambiado» tras el fin de ese proceso judicial, y aunque Google sigue siendo «la empresa dominante», las tecnologías de IA y especialmente la IA generativa «pueden cambiar las reglas del juego».

«Hoy en día, decenas de millones de personas utilizan chatbots de GenAI, como ChatGPT, Perplexity y Claude, para recopilar información que antes buscaban a través de búsquedas en Internet», apuntó al respecto.

Tras darse a conocer el fallo, las acciones de Alphabet -empresa matriz de Google- se disparaban un 6 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

Durante el juicio, el Departamento de Justicia estadounidense ha pedido que la empresa se deshaga de algunos de sus servicios, entre ellos su exitoso navegador Chrome.

En contraposición, la propuesta de los abogados de Google fue mucho menos ambiciosa en ese sentido, ya que plantearon modificar sus contratos exclusivos con empresas como Apple para que su servicio esté incrustado en su navegador Safari. EFE

fjo-asg/nqs/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR