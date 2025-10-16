Un juez resolverá «en el plazo de ley» pedido de impedimento de salida de Perú de Boluarte

Lima, 16 oct (EFE).- El juez supremo Juan Carlos Checkley anunció este jueves que resolverá «en el plazo de ley» un pedido que hizo la Fiscalía para que dicte 18 meses de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Checkley evaluó la petición un día después de que el juez Fernando Valdez, titular del Segundo Juzgado de Investigacióón Preparatoria Nacional, declarara «infundado» otro pedido de la Fiscalía para que se ordene el impedimento de salida del país, durante 36 meses, para Boluarte, en otro proceso por presunto lavado de activos.

El juez supremo hizo este anuncio tras escuchar los alegatos del Ministerio Público y del abogado de Boluarte, quien solicitó que se declare infundado el requerimiento, según precisó el Poder Judicial.

Este miércoles, el juez Valdez rechazó un pedido similar con el argumento de que «no existe sustento fáctico» para ordenar la medida restrictiva contra la exmandataria, quien fue destituida del cargo el pasado jueves por el Congreso.

Este juez también consideró que no existe un peligro de fuga de Boluarte, quien no acudió a la audiencia judicial, pero fue representada por uno de sus abogados, Juan Carlos Portugal.

Tras conocerse la decisión, el fiscal Ángel Astocondor anunció que interpondrá un recurso de apelación, mientras que el abogado Portugal manifestó su conformidad.

Boluarte, quien reemplazó a Pedro Castillo en la jefatura de Estado tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fue destituida el jueves pasado por el Congreso, que la acusó de una «permanente incapacidad moral» para enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana que afecta al país.

La exmandataria afronta una serie de investigaciones en la Fiscalía, la mayoría por casos de presunta corrupción, pero también por la muerte de 49 personas durante las manifestaciones que se presentaron en el país tras la destitución de Castillo, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. EFE

