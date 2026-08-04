Un jugador del São Paulo es preso tras atropellar y matar a un transeúnte

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São Paulo, 4 ago (EFE).- Nicolas, futbolista del club brasileño São Paulo, fue preso y después liberado de forma provisional este martes tras atropellar y matar a un transeúnte en un accidente de tránsito ocurrido en la noche del lunes.

El lateral de 19 años atropelló al hombre cuando circulaba por la región metropolitana de la ciudad de São Paulo, tras salir de una cena con otros jugadores en un restaurante de la zona.

El São Paulo afirmó en un comunicado que Nicolas permaneció en el lugar del accidente y llamó a los servicios de emergencia, antes de ser llevado a la comisaría para prestar declaración sobre los hechos.

Además, según el club, los agentes constataron que el jugador no había consumido alcohol y que su permiso de conducir estaba en regla.

Tras comparecer ante el juez, le fue concedida la libertad provisional, si bien con restricciones a la movilidad y la prohibición de conducir, según el portal deportivo G1.

El São Paulo, que lamentó el fallecimiento del transeúnte, señaló que su departamento jurídico seguirá el caso.

Nicolas se formó en la división juvenil del club y fue promovido al primer equipo el año pasado. EFE

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