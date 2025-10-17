Un jurado belga condena a 30 años de prisión al asesino de la española Teresa Rodríguez

Bruselas, 17 oct (EFE).- El ex guardia civil César Arribas Calvo fue condenado este viernes por un jurado popular a 30 años de prisión, como pedía la Fiscalía belga, por el asesinato de la enfermera española Teresa Rodríguez Llamazares (23 años) el 27 de octubre de 2022 en Bruselas.

El jurado belga, formado por cuatro mujeres y ocho hombres, tuvo en cuenta como circunstancias atenuantes la ausencia de antecedentes del condenado, el buen comportamiento en la prisión donde se encuentra ingresado y la indemnización de 32.000 euros ya abonada a la familia de la víctima.

César Arribas tiene un mes para recurrir la sentencia en casación, en relación con aspectos de forma y no sobre el fondo del asunto. EFE

