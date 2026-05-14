Un jurado de EEUU concede 49,5 millones de dólares a la familia de una víctima de un Boeing 737 MAX

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Un jurado estadounidense otorgó el miércoles 49,5 millones de dólares de indemnización a la familia de una estadounidense de 24 años que murió en un accidente de un Boeing 737 MAX en 2019.

La demanda fue presentada por los familiares de Samya Stumo, quien falleció en el accidente de Ethiopian Airlines de marzo de 2019, en el que murieron en total 157 personas.

El jurado de Chicago, que deliberó durante unas dos horas, determinó que «el monto total de los daños sufridos por la demandante es de 49,5 millones de dólares», según los documentos.

Casi todas las demandas civiles relacionadas con el accidente se habían resuelto extrajudicialmente.

Pero en el caso de Stumo su familia no logró llegar a un acuerdo con Boeing antes del juicio, que comenzó el lunes.

Stumo murió cuando se dirigía a Kenia para su primera misión con ThinkWell, una ONG de salud pública cuyo objetivo era mejorar el acceso a la atención sanitaria en África y Asia.

Pero el avión se estrelló poco después de despegar de Adís Abeba, y causó la muerte de todos los ocupantes.

El accidente de Ethiopian ocurrió unos cuatro meses y medio después de un siniestro de Lion Air en Indonesia.

Los dos accidentes dejaron en total 346 víctimas mortales.

«Lamentamos profundamente la pérdida» de los familiares de quienes «iban a bordo del vuelo 610 de Lion Air y del vuelo 302 de Ethiopian Airlines», señaló Boeing en un comunicado.

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