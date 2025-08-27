Un jurado rechaza acusar al hombre que lanzó un sándwich a un policía en Washington

3 minutos

Washington, 27 ago (EFE).- Un gran jurado rechazó aprobar una acusación formal contra el hombre que lanzó un sándwich a un policía en Washington en el marco de las protestas contra el despliegue de la Guardia Nacional en la capital.

La fiscal general, Pam Bondi, aseguró que este hombre estaba «acusado de un delito grave», sin embargo, los fiscales federales no han conseguido convencer al jurado para que avanzara con estos cargos.

La labor del gran jurado consiste en investigar y decidir, tras las pruebas presentadas por los fiscales, y determinar si existen indicios suficientes para acusar a una persona formalmente de un delito y que vaya a juicio, donde se encarguen de determinar su culpabilidad o inocencia.

Este rechazo supone un duro golpe para la Administración de Donald Trump. Según explicó The New York Times, el primero en informar de la situación, es la segunda vez en tan solo unos días que la fiscalía no consigue avanzar en un caso de agresiones contra agentes.

Según imágenes difundidas en redes sociales, Sean Charles Dunn, de 37 años, se encaró por la noche, en una zona de bares de la capital, contra un grupo de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a gritos de «fascistas» y lanzó un sándwich que golpeó a uno de ellos en el pecho.

Dunn era trabajador del Departamento de Justicia de EE.UU. y fue despedido tras ser identificado.

«Si tocas a cualquier agente del orden público, iremos tras de ti», escribió Bondi en un mensaje en X.

El vídeo se acabó convirtiendo en viral en redes sociales y ‘el chico del sándwich’ se ha convertido en una insignia de la lucha de los vecinos de la ciudad contra el despliegue de las fuerzas armadas en la capital.

En varios puntos de Washington hay un cartel al estilo Banksy en homenaje a la resistencia de Dunn. El cartel juega con el emblemático ‘Lanzador de flores’ del artista callejero, aunque en este caso el ‘proyectil’ es un bocadillo.

El pasado 11 de agosto, Trump tomó el control de la seguridad de Washington justificando que existe una «emergencia» por la alta criminalidad.

Además, activó a 800 miembros de la Guardia Nacional, que sumados a los de seis estados gobernados por republicanos que han decidido enviar más efectivos suponen más de 2.000 efectivos, solo de esta unidad, patrullando por la ciudad.

También trabajan en las calles la Policía Metropolitana y agentes federales del FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Control de Inmigación y Aduanas (ICE).

Según ha confirmado este miércoles la fiscal general, Pam Bondi, ya se han arrestado a 1.178 personas en Washington y se han requisado 123 armas ilegales.

Activistas y organizaciones han denunciado que las agencias federales están aprovechando esta supuesta guerra contra el crimen para detener a migrantes indocumentados. EFE

ecs/dte/vh