Un líder opositor de Camerún denuncia disparos y dos muertos frente a su vivienda

Nairobi, 27 oct (EFE).- El exministro y candidato opositor en las elecciones presidenciales de Camerún, Issa Tchiroma Bakary, denunció que se estaban produciendo disparos contra civiles reunidos frente a su domicilio, que causaron dos muertos, poco después de que el Consejo Constitucional proclamara este lunes ganador de los comicios al presidente, Paul Biya, de 92 años.

«Urgente: Actualmente en mi domicilio en Garoua están disparando contra civiles que están acampando frente a mi casa. El asalto está en marcha», publicó Bakary en la red social Facebook.

Poco después, el candidato -quien se había proclamado vencedor dos días después de los comicios del 12 de octubre y finalmente obtuvo el 35,19 % de los votos- confirmó que dos personas habían muerto frente a su residencia en Garoua (norte), su ciudad natal y bastión político.

«Resultado de su ataque: dos muertos. Me pregunto qué se dirá esta vez. Disparando a quemarropa a tus propios hermanos – no puedo evitar preguntarme si sois mercenarios. Matadme si quieres, pero liberaré este país por cualquier medio necesario», agregó.

El Consejo Constitucional había anunciado poco antes este lunes los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, en los que Biya consiguió su octavo mandato con un 53,33 % de los votos.

El resultado electoral se produjo, asimismo, un día después de que cuatro personas murieran y varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos en Duala (oeste), capital económica del país, durante protestas encabezadas por simpatizantes de la oposición que exigían resultados creíbles de las elecciones.

Los manifestantes, que sostenían que Bakary había derrotado en las urnas al veterano Biya, acusaron a las autoridades de preparar un fraude electoral.

«Si el Consejo Constitucional proclama resultados falsificados y truncados, será cómplice de una pérdida de derechos porque el pueblo camerunés, en su inmensa mayoría, jamás aceptará que el Consejo Constitucional valide la falsificación y manipulación de las urnas», advirtió Bakary el pasado miércoles, tras la decisión del órgano de rechazar todos los recursos presentados para invalidar los comicios.

Biya, que gobernará Camerún durante otros siete años, es actualmente el presidente más anciano del mundo y el segundo con más tiempo en el poder, solo por detrás de su homólogo ecuatoguineano, Teodoro Obiang. EFE

