Un león macho mata a una leona en el zoológico de Zagreb, en Croacia

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Zagreb, 29 jul (EFE).- Un león macho atacó y mató a una leona en la zona exterior del zoológico de Zagreb después de que los dos animales convivieran durante apenas unas semanas, informó este miércoles el parque zoológico de la capital croata.

«La pareja se llevaba bien y no había nada que indicara que algo así pudiera ocurrir. En colaboración con expertos de otras instituciones, intentaremos determinar por qué ocurrió este trágico suceso», señaló el zoológico en un comunicado publicado en Facebook.

Según la institución, el león de nombre Uganda y la leona Tayri habían sido introducidos con éxito en un espacio auxiliar el 10 de julio pasado y compartían el recinto exterior desde el 21 de julio, sin que previamente se hubiera detectado ningún signo de conflicto.

El macho tenía cinco años y la hembra seis, según el diario croata Dnevnik.hr.

El león había llegado al zoo de Zagreb procedente del zoo de Sigean (Francia), mientras que la leona provenía del zoo de Veszprém (Hungría).

«A primeras horas de la tarde, el león macho atacó a la leona y la mató prácticamente en el acto. Todo ocurrió con extrema rapidez», dijo el director del zoo, Ivan Cizelja, en declaraciones a Dnevnik.

Ambos animales fueron trasladados a Zagreb con fines reproductivos dentro del Programa Europeo de Especies en Peligro (EEP, por sus siglas en inglés) y pertenecen a la población septentrional del león africano.

Los animales figuran en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Según el zoológico croata, solo quedan unos 250 ejemplares de esta población en estado salvaje.

El zoológico de Zagreb recordó que los conflictos entre animales salvajes forman parte de su comportamiento natural y que los leones machos son especialmente grandes y fuertes, por lo que la introducción de ambos ejemplares se realizó bajo una estrecha supervisión y con una serie de protocolos de seguridad. EFE

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