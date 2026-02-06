Un mínimo de 40 años de cárcel para «el estrangulador de Suffolk» por un crimen de 1999

Londres, 6 feb (EFE).- El asesino en serie Steve Wright, conocido como «el estrangulador de Suffolk», fue condenado este viernes a un mínimo de 40 años de prisión por el secuestro y asesinato de la estudiante Victoria Hall hace más de 25 años.

Wright, de 67 años, admitió el secuestro y asesinato de la joven de 17 años, que desapareció el 19 de septiembre de 1999 en la localidad de Felixstowe (este de Inglaterra), apenas un día después de haber intentado secuestrar en un pueblo cercano a otra joven que logró escapar.

El apodado «estrangulador de Suffolk» ya se encuentra en prisión condenado a cadena perpetua después de haber sido declarado culpable del asesinato de otras cinco mujeres en 2006.

Este viernes, el magistrado Joel Bennathan sentenció a Wright en el tribunal penal de Old Bailey, en Londres, a un mínimo de 40 años de cárcel y le aseguró: «Dada la sentencia de tus otros crímenes terribles, es casi seguro que morirás en prisión».

En este sentido, el juez comentó que, si bien una sentencia de cadena perpetua no sería nunca capaz de compensar la pérdida y el dolor sufrido por la familia de Victoria Hall, es «extremadamente improbable» que Wright sea algún día puesto en libertad.

«Victoria Hall era una adolescente típica, brillante y vivaz. Por razones que tú solo conoces y que la mayoría de la gente nunca comprenderá, arrebataste la vida de Victoria», agregó Bennathan.

La joven de 17 años desapareció después de una noche de fiesta con su amiga en un club nocturno de Felixstowe a primera hora de la madrugada, cuando Wright la secuestró y la metió en su coche, para después abusar sexualmente de ella y asesinarla.

De acuerdo con la fiscal Jocelyn Ledward, Wright «abandonó con desprecio su cuerpo, desnudo y despojado de todo excepto de sus joyas» en una zanja de una granja a unos 40 kilómetros de distancia, «como si no fuera más importante que un producto desechable».

Tras el descubrimiento del cadáver, Wright reportó un accidente laboral, vendió su vehículo y se mudó a Tailandia.

Fue en 2001, después de que el británico fuese acusado de una serie de robos, cuando su ADN fue incluido en la base de datos nacional, lo que posteriormente permitió relacionarlo con otros cinco crímenes cometidos en la región de Suffolk con un ‘modus operandi’ similar al caso de Victoria.

Veinte años más tarde, en 2021, Wright fue de nuevo arrestado, estando en la cárcel, por la muerte de Hall, después de que la Policía de la región reabriese el caso y nuevos análisis de ADN más avanzados permitieran incriminarlo. EFE

