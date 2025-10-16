Un manifestante muerto durante multitudinaria protesta en Perú contra Gobierno y Congreso

Lima, 16 oct (EFE).- Al menos un manifestante murió presuntamente por un disparo de arma de fuego durante la multitudinaria protesta del miércoles en Lima contra el Gobierno y el Congreso de Perú, según confirmó la Defensoría del Pueblo, que también reporta más de 100 heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes, así como diez detenidos.

Miles de personas salieron a protestar contra el Gobierno y el Congreso por la corrupción y el auge de la inseguridad ciudadana, impulsada por el auge del crimen organizado, y tras a ascensión al sillón presidencial del presidente del Congreso, José Jerí, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte por parte del Legislativo. EFE

