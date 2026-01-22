Un manual de navegación español y un atril mudéjar destacan en feria en Nueva York

Nora Quintanilla

Nueva York, 22 ene (EFE).- Un manual de navegación del cartógrafo español Pedro de Medina, y un atril de madera mudéjar son algunos de los tesoros hispanos que se presentan a partir de este jueves en The Winter Show de Nueva York, la principal feria de antigüedades, diseño y arte en Estados Unidos.

The Winter Show, que lleva 72 años celebrándose en Nueva York y tiene un carácter benéfico, abrió sus puertas a la prensa esta mañana antes de ofrecer al público general cientos de piezas que se remontan 5.000 años, traídas al evento por unas 70 galerías y marchantes de arte de todo el mundo.

Entre ellas, se encontraba una inusual primera edición del ‘Regimiento de navegación’ (1552) del astrónomo renacentista Pedro de Medina, un tratado práctico para los capitanes de barco escrito en tinta negra y roja, con consejos sobre peligros, esquemas numéricos y reglas para calcular la altura del Sol.

La obra, a la venta por 300.000 dólares, es parte de la oferta de Peter Harrington, un reconocido marchante de libros antiguos y raros de Londres que recientemente abrió una tienda en la Gran Manzana y que trajo otras reliquias de Hernán Cortés, Marco Polo o Bartolomé y Gonzalo García de Nodal.

En el enorme vestíbulo del edificio Park Avenue Armory, que es sede de otras ferias, los organizadores dieron los últimos toques colocando ramos de flores frescas y desplegando las moquetas entre los ‘stands’, que ponen a la vista joyas del diseño como lámparas de flores de Tiffany o jarrones de Frank Lloyd Wright.

Desde una de las casetas se escapan conversaciones en español: es en Eguiguren Arte de Hispanoamérica, una galería argentina, y además la única latinoamericana en esta edición, que luce varias vitrinas llenas de antigüedades de plata, una de sus especialidades, así como cuadros.

Javier Eguiguren, fundador de la entidad junto a su hermano José, cuenta que llevan presentándose en esta feria desde 2023 y que, tras el bache de la pandemia de 2020, el mercado del arte vuelve a recuperarse, por lo que espera una buena demanda, que habitualmente viene de coleccionistas privados y museos.

Una de sus piezas señaladas es un atril de madera de la época mudéjar, que describió como único por su material y conservación, así como el cuadro ‘La Cautiva’ del uruguayo Juan Manuel Blanes, otro sin título con relieve geométrico del chileno Juan Egenau, o un retablo de la Virgen de Cocharcas, del siglo XVII.

La directora ejecutiva de la feria, Hellen Allen, señaló que el recorrido del Winter Show este año refleja el 400 aniversario de la ciudad de Nueva York y el 250 aniversario de Estados Unidos a través de mapas y otras obras, e incluye una exposición en homenaje a los jóvenes coleccionistas y galeristas.

También intervino Daniel Diaz, el director ejecutivo de East Side House, la organización social que está en el origen de la feria, pues desde sus inicios en la década de 1950 esta recauda fondos para apoyar a familias y jóvenes vulnerables del barrio de El Bronx, especialmente en cuestiones de empleo y educación.

Diaz, cuya organización asiste a personas entre 18 meses y 98 años, aplaudió que gracias al carácter benéfico de la feria, el año pasado abrió una escuela dirigida a estudiantes interesados en medicina, y su próximo proyecto es el establecimiento de un programa educativo dirigido a niños con autismo. EFE

