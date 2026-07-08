Un manuscrito que narra la historia del rey Arturo se vende por 2,6 millones de euros

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Londres, 8 jul (EFE).- Un manuscrito del siglo XIV que narra la historia del rey Arturo y la búsqueda del Santo Grial se vendió este miércoles por 2.246.000 libras (unos 2,6 millones de euros), premio de martillo más la prima del comprador, en una subasta celebrada en la casa de pujas Christie’s de Londres.

El manuscrito ilustrado, conocido como el Grial de Clermont-Tonnerre, tenía un precio de salida de entre 1,5 y 2 millones de libras (1,75 y 2,6 millones de euros) en la subasta titulada ‘Libros y manuscritos valiosos, incluida cartografía’ de Christie’s, que no ha aportado el nombre del comprador.

Esta era la primera vez que el Grial de Clermont-Tonnerre, que data de entre el año 1290 y el 1310 y está considerado uno de los manuscritos más antiguos sobre el rey Arturo, se ofrecía a la venta, pues ha permanecido 700 años en manos privadas y nunca ha sido expuesto en público ni estudiado exhaustivamente.

Pintado sobre pergamino y adornado con pan de oro, el manuscrito en francés está decorado con 126 ilustraciones en miniatura, incluida una en la que el mago Merlín aparece transformándose en un ciervo parlante.

El estilo de las imágenes sugieren que el autor del manuscrito podría ser el llamado Maestro del Apocalipsis de Lieja, un ilustrador anónimo que toma el nombre por la obra más famosa que se le atribuye.

«Este es un resultado extraordinario para un manuscrito excepcional. Ha sido un privilegio presentar esta obra, que combina una calidad artística sobresaliente, importancia literaria y una procedencia ilustre», dijo el director de manuscritos medievales y renacentistas de Christie’s, Eugenio Donadoni.

«Nos ha complacido enormemente la respuesta que ha recibido, desde los visitantes que la han visto aquí en Christie’s King Street hasta la puja tan competitiva que se ha visto hoy», añadió. EFE

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