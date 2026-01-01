Un menor de 11 años con una mano amputada entre los heridos por pirotecnia en Puerto Rico

(Actualiza con un sexto herido por pirotecnia)

San Juan, 1 ene (EFE).- Al menos 6 personas, entre ellas un menor de 11 años a quien se le amputó su mano derecha, resultaron heridos con pirotecnia durante la celebración de Nochevieja en diferentes municipios de Puerto Rico, informó este jueves la Policía.

El menor, según explican las autoridades en un informe, quedó herido en una urbanización en Trujillo Alto, municipio vecino a San Juan.

El niño fue transportado por sus padres hacia la sala de emergencias del Centro Médico de San Juan para recibir asistencia médica, donde la médico de turno indicó que el menor tuvo una amputación de su mano derecha.

La Policía dio conocimiento al Departamento de la Familia para que lleve a cabo su respectiva investigación y posible negligencia de los padres del menor.

Mientras, en el municipio de Río Grande (noroeste), un hombre de 35 años resultó con laceraciones en su rostro y ojos al explotarle una «batería» de pirotecnia.

El infortunado, identificado como José Ortiz Adorno, fue llegado al Centro Médico de San Juan para ser tratado, y su condición fue descrita como estable.

Asimismo, en el municipio de Yabucoa (suroeste), una menor también quedó herida cuando, luego de que su padre de 34 años detonara alguna pirotecnia, ella se prestó a recoger los restos, pero tocó una pieza que aún estaba encendida.

La menor fue transportada a una institución hospitalaria local, donde fue atendida por el médico de turno, quien diagnosticó quemaduras en la mano izquierda.

El caso fue referido al Departamento de la Familia para la investigación pertinente.

A su vez, en el municipio de Las Piedras (este), un hombre de 27 años resultó con una laceración en el dedo anular de mano derecha al encender un cuarto de dinamita en un suceso reportado en la madrugada de este jueves.

El perjudicado acudió a un hospital del área metropolitana para recibir asistencia médica, donde le diagnosticaron la lesión.

El caso fue referido al agente César Rodríguez, de la Oficina de Explosivos de Caguas.

Igualmente, en el barrio Marías, en el municipio de Aguada (noroeste), otro hombre quedó herido en su mano derecha al estallarle una pirotecnia.

El sujeto resultó con una herida abierta en su extremidad, por lo que fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde le tomaron cuatro puntos de sutura.

Finalmente, en el Barrio Negro, en el municipio de Corozal, en el norte-central de la isla, un joven de 18 años resultó con una herida en su mano derecha al detonar un cuarto de dinamita.

Este fue transportado al Centro Médico de San Juan en condición estable. EFE

