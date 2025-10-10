Un menor y un policía fallecidos durante las intensas lluvias en 31 estados de México

Ciudad de México, 10 oct (EFE).- Un menor y un policía que se encontraba en una operación de rescate fallecieron a causa de las lluvias que afectaron a 31 de los 32 estados de México durante el pasado jueves, informó Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, durante la conferencia diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Pinal de Amoles, en el estado de Querétaro (centro del país), un menor perdió la vida por el deslizamiento de una ladera, y en Papantla, Veracruz (este del país) un policía murió mientras realizaba operaciones de rescate en las inundaciones.

Las lluvias estuvieron presentes en todos los estados mexicanos menos en Baja California Sur (noroeste), aunque los más afectados fueron Veracruz, Puebla (centro), San Luis Potosí (centro), Querétaro, Hidalgo (centro) y Guerrero (oeste), en el que se registraron 151 litros de agua por cada metro cuadrado (mm) en el municipio de Zihuatanejo, indicó Velázquez.

En Veracruz, precisó, hay 38 municipios afectados por las lluvias y 35 localidades incomunicadas, el más afectado es Álamo Temapache donde Protección Civil estima alrededor de 5.000 viviendas afectadas.

Además contó que se han puesto en marcha seis refugios temporales donde han sido trasladadas 523 personas por los desbordamientos, derrumbes y deslizamientos de laderas.

En Querétaro, dijo, se han notificado cinco municipios afectados por el desbordamiento del río Jalpan y varios derrumbes en carreteras.

Mientras que el estado de Puebla, además de la afectación a 26 municipios, se habilitó un refugio para atender a las personas damnificadas y un hospital en Huauchinango sufrió anegaciones que ya fueron resueltas.

Velázquez anunció que a los lugares afectados se han desplazado fuerzas armadas, personal de Protección Civil y dependencias de infraestructura y servicios públicos esenciales (electricidad, salud, refugio y vialidad) para atender la emergencia.

Mientras, Sheinbaum anunció que se realizará una reunión a las 12.00 hora local (18.00 hora GMT) con las autoridades estatales, Protección Civil y diferentes secretarías federales para evaluar las incidencias, afectaciones y posibles decesos.

Pronóstico de la jornada

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que la tormenta tropical Raymond, formada en el Pacífico, provocará lluvias muy fuertes a intensas en el occidente y sur de México, especialmente en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, donde se prevén acumulaciones de hasta 150 mm, así como rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de hasta cuatro metros.

La tormenta se localiza al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y al oeste de Zihuatanejo, Guerrero, desplazándose hacia el oeste-noroeste.

El SMN mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, en Jalisco.

Por su parte, la tormenta tropical Priscilla, en proceso de disipación, se ubica al sur de Punta Eugenia, Baja California Sur, y generará lluvias fuertes en el estado, además de chubascos, vientos de hasta 60 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península.

Las autoridades advierten que las lluvias, que podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, podrían causar inundaciones, deslaves y encharcamientos, mientras que los vientos tendrían la intensidad para derribar árboles y estructuras ligeras.

Además exhortaron a la población a atender los avisos del SMN, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado. EFE

