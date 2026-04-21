Un mes de detención para dos soldados israelíes que destrozaron un Cristo en el Líbano

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Jerusalén, 21 abr (EFE).- El Ejército israelí ha ordenado 30 días de detención militar y su separación del servicio en el frente para el soldado que destrozó a martillazos una estatua de Jesucristo una aldea del sur del Líbano y para el que fotografió el acto, del que fueron testigos otros seis militares que no impidieron ni reportaron la acción.

En un comunicado, el Ejército informa este martes de que ha concluido una investigación sobre el destrozo de la estatua, ocurrido el pasado domingo, cuando un soldado israelí golpeó la cara de Jesús crucificado, cuya figura había sido descolgada del mástil y se encontraba invertida en el suelo fuera de la iglesia de Debel.EFE

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