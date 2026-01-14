Un mes después del atentado de Bondi, Albanese afirma fue “una dura prueba” para Australia

Bangkok, 14 ene (EFE).- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo este miércoles que el atentando antisemita del pasado 14 de diciembre en la turística playa de Bondi, en Sídney, fue una «dura prueba» para el país, que un mes después ha establecido una comisión real para investigar si la Policía pudo haber evitado el ataque.

«Hoy se cumple un mes desde el devastador ataque terrorista antisemita en Bondi Beach. El último mes ha sido una dura prueba para nuestro carácter nacional y, como siempre, los australianos han respondido con lo mejor de nuestra identidad: trabajando juntos y cuidándose unos a otros», expresó el laborista en X.

El pasado jueves, Albanese anunció frente a periodistas en Camberra la instauración de una comisión real sobre antisemitismo para «examinar las circunstancias que rodearon el ataque terrorista» en el que murieron por disparos 15 personas que participaban en la celebración de la festividad judía de Janucá.

Explicó que la comisión, que deberá presentar su informe antes del próximo 14 de diciembre, está llamada a «abordar el antisemitismo, investigando su naturaleza y prevalencia, y examinar los factores clave en Australia, incluyendo el extremismo religioso y motivado».

Se espera que esta trabaje de forma independiente y sin interrumpir la investigación judicial en marcha, haga sugerencias sobre «la necesidad de fortalecer la cohesión social en Australia» y elabore recomendaciones a las agencias de seguridad para combatir el antisemitismo.

Albanese hizo ese anuncio diez días después de haber aprobado una revisión independiente, a cargo del exjefe de la Organización de Inteligencia de Seguridad Australiana (ASIO) Dennis Richardson, para determinar si la Policía pudo haber evitado el atentado.

A diferencia de la revisión independiente, el mecanismo de la comisión real se maneja con mayor transparencia, con audiencias públicas o televisadas, y puede obligar a las personas a declarar bajo juramento con la amenaza de sanciones o encarcelamiento, de acuerdo con las normativas del país austral.

Un mes después del atentado, continúa la investigación judicial, con dos hombres acusados por estos hechos: Naveed Akram, de 24 años, quien está preso y acusado de 15 cargos de asesinato y uno de terrorismo, y su padre, Sajid Akram, que fue abatido por la Policía. EFE

