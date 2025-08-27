Un miembro conservador del Parlamento escocés se pasa al partido de Farage

Londres, 27 ago (EFE).- Un miembro conservador del Parlamento autonómico escocés se ha pasado al partido de derechas Reform UK, anunció el líder de esta formación, Nigel Farage, quien viene haciendo campaña a favor de deportar migrantes en situación irregular.

Se trata de Graham Simpson, el primer integrante ‘tory’ del Parlamento de Edimburgo que se une a Reform UK, formación que se mantiene primera en los sondeos sobre intención de voto, por delante de los laboristas del primer ministro británico, Keir Starmer, a pesar de que cuentan con solo cuatro diputados en el Parlamento británico (central).

En un encuentro con la prensa en la localidad escocesa de Broxhurn, Simpson dijo que «a algunos de vosotros no les sorprenderá verme aquí, dado que los conservadores escoceses llevan meses proponiendo mi nombre como posible desertor».

«Así que hoy les doy lo que quieren, pero quizás no por las razones que creen. Dejar el partido (Conservador) al que me uní a los 15 años es un gran dolor de cabeza, y he estado en plena introspección en las últimas semanas», admitió el político escocés.

«He seguido Reform con interés y veo la oportunidad de ayudar a crear algo nuevo aquí en Escocia, y es evidente que cada vez hay más votantes de acuerdo», declaró en rueda de prensa.

«Demasiadas personas se sienten defraudadas e ignoradas, sienten que el sistema está en su contra, que los partidos tradicionales ni siquiera se preocupan por ellas», subrayó.

El martes, Farage aseguró que, si llega al poder, detendrá y deportará a cualquier persona que entre en el Reino Unido de manera irregular en pequeñas embarcaciones y consideró que hay una «amenaza para el orden público» por el aumento de la migración.

Farage, que estimó que puede deportar a unos 600.000 solicitantes de asilo si gana los comicios, presentó su plan después de que saliera recientemente a la luz que más de 50.000 migrantes cruzaron el canal de la Mancha desde que el laborismo llegó al poder en julio 2024.

El líder populista ha intensificado su discurso a favor de la deportación tras las protestas que desde hace semanas tienen lugar en distintas localidades británicas ante hoteles donde se alojan solicitantes de asilo. Muchos residentes de estas localidades han colgado pancartas contrarias a los migrantes y han desplegado banderas -tanto la británica como la de la cruz de San Jorge, patrón de Inglaterra-. EFE

