Un miembro del BCE considera que las compras de deuda crearon escasez de bonos y pérdidas

Fráncfort (Alemania), 28 ago (EFE).- Un miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) consideró que las compras de deuda desencadenaron una escasez de bonos soberanos en el mercado y pérdidas muy elevadas para la entidad.

El BCE ha publicado este jueves también las actas de la reunión por videoconferencia del 25 de junio en la que revisó su estrategia de política monetaria.

Un miembro del Consejo de Gobierno consideró que las pérdidas que tuvo el BCE como consecuencia de las compras de deuda fueron mucho más elevadas de lo que previó en 2021, cuando se realizó la anterior revisión de la estrategia para aceptar medidas extraordinarias como la expansión cuantitativa.

En el futuro es necesario prestar atención a esas pérdidas en el BCE, según ese miembro del Consejo de Gobierno.

El «periodo prolongado» de compras de deuda, añade este miembro del BCE, desencadenó «una escasez de bonos soberanos, más acusada en 2022, cuando una parte importante de las transacciones repo había cotizado muy por debajo de €STR», la tasa de interés de referencia del euro a corto plazo.

«Esto había obstaculizado el funcionamiento del mercado, perjudicando la dirección de las tasas de interés a corto plazo», añaden las actas de la revisión de la estrategia del BCE.

Además, los precios de la propiedad residencial han aumentado casi un 50 % desde el inicio de la expansión cuantitativa en 2015 y hasta el pico en 2022.

Algunas investigaciones han mostrado que la expansión cuantitativa fue una causa de la subida de los precios de la vivienda en algunos países de la zona del euro.

Algún miembro del Consejo de Gobierno consideró que el BCE había iniciado con retraso el ciclo alcista de los tipos de interés anterior en julio de 2022, ciclo alcista que duró hasta septiembre de 2023.

«El Consejo de Gobierno estuvo forzado a incrementar los tipos de interés muy bruscamente para compensar el retraso en el inicio del ciclo alcista», consideró alguien en el BCE.

«Este retraso había sido costoso», había impulsado al alza la inflación, creado riesgos para la estabilidad financiera y generado pérdidas al BCE, que podrían dañar su reputación.

Por ello hubiera sido deseable retirar la expansión monetaria antes y haber subido los tipos de interés más gradualmente, según este opinión dentro del Consejo de Gobierno del BCE.

El BCE comenzó a subir los tipos de interés en julio de 2022 para frenar la inflación tras el fuerte encarecimiento de la energía y los alimentos tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Los tipos de interés a los depósitos se situaron en el 4 % en septiembre de 2023 y los de las subastas semanales de refinanciación en el 4,5 %.

En junio de 2024 el BCE comenzó a bajar sus tipos de interés hasta dejar en junio de este año los tipos de interés a los depósitos de los bancos en el 2 %.

Las actas de la revisión de la estrategia destacan que el BCE modificará los tipos de interés si se producen «desviaciones amplias y sostenidas de la inflación» del objetivo del 2 % a medio plazo, desviaciones en cualquier dirección por encima o por debajo, es decir si la inflación supera mucho ese objetivo o es muy inferior. EFE

