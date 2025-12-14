Un miembro del Gobierno de Hamás es asesinado a tiros en el centro de la Franja de Gaza

(Actualiza con más información por parte de Interior)

Jerusalén, 14 dic (EFE).- Un miembro del aparato de seguridad interna de Hamás, Ahmad Zamzam, fue asesinado a tiros este domingo en el campamento de Al Maghazi, en la zona central de la Franja de Gaza, según informó el Ministerio de Interior del Gobierno islamista.

«Los servicios de seguridad arrestaron a un sospechoso y se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente», afirma este Ministerio en un comunicado, que poco después ha responsabilizado del asesinato a agentes «bajo la supervisión directa de los servicios de inteligencia israelíes».

«Los servicios de seguridad continúan las investigaciones del incidente y trabajan para localizar a los autores restantes del crimen», añade el texto.

El cuerpo de Zamzam, de 49 años, fue trasladado al Hospital de los Mártires de Al Aqsa, según fuentes médicas del centro sanitario.

En otro ataque ayer sábado en la ciudad de Gaza con un dron israelí, el Ejército mató, junto a otras cuatro personas, a Raed Saed, identificado como un alto mando de Hamás y jefe de la producción de armas para su ala militar.

Israel bombardeó con un dron el vehículo en el que se encontraba Saed a la altura del cruce de Nablus (suroeste de la ciudad de Gaza) en la carretera de Rashid, que atraviesa Gaza de norte a sur paralela a la costa, detalló un comunicado castrense.

Pese al alto el fuego, las tropas israelíes continúan matando a gazatíes casi a diario, y ya son al menos 386 los palestinos muertos desde el 10 de octubre, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave.

Entre ellos hay milicianos, pero la mayoría son civiles -incluidos más de 60 niños- que supuestamente cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se replegaron dentro de Gaza las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro, más del 50 % de Gaza, continúa bajo su dominio.

Parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproxima a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza tras los ataques de Hamás de octubre de 2023, más de 70.600 palestinos han sido asesinados y más de 171.095 han resultado heridos, según Sanidad, en una ofensiva considerada de genocidio por diferentes ONG y relatores internacionales. EFE

