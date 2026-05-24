Un militar muerto y 7 heridos deja un ataque con drones en región colombiana del Catatumbo

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Bogotá, 24 may (EFE).- Un militar murió y siete más resultaron heridos este domingo por un ataque con drones perpetrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, informaron fuentes castrenses.

El ataque fue cometido la madrugada de este domingo en un sector conocido como Barco La Silla cuando los uniformados, que realizaban operaciones de control militar, fueron atacados con drones, detalló el Ejército en un comunicado.

El uniformado asesinado es el soldado Aldair Bermúdez Rodríguez, mientras que los militares heridos fueron evacuados hacia Cúcuta, capital de Norte de Santander, departamento en el que está ubicado el Catatumbo, donde «reciben atención médica especializada en un centro asistencial».

«El Ejército Nacional rechaza el empleo de medios y métodos de guerra no convencionales mediante drones acondicionados con explosivos, los cuales generan daños indiscriminados que no solo afectan a la fuerza pública, sino que también ponen en riesgo a la población civil», agregó la información.

El Catatumbo es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo y desde hace décadas es una zona en disputa por grupos guerrilleros y paramilitares.

En esta zona del país -formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú- operan el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. EFE

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