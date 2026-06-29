Un ministro colono dice que Israel está listo para levantar asentamientos en norte de Gaza

Compartir

2 minutos

Jerusalén, 29 jun (EFE).- El ministro israelí de Finanzas, el colono de extrema derecha Bezalel Smotrich, afirmó este lunes que Israel está listo para comenzar la construcción «de forma inmediata» de tres asentamientos en el norte de la Franja de Gaza, en cuanto el Gobierno dé el visto bueno.

«La Administración de Asentamientos, bajo mi dirección en el Ministerio de Defensa, ha completado su trabajo de planificación y estamos listos para establecer tres asentamientos de forma inmediata una vez que recibamos la luz verde del primer ministro», declaró en un vídeo desde la ciudad de Sderot, que él mismo divulgó en su cuenta de X.

En el vídeo, en el que aparece junto a Alon Davidi, el alcalde de esta urbe próxima a Gaza, Smotrich añadió que Israel debe completar «la conquista del territorio restante (en Gaza), derrotar a Hamás y establecer un cinturón de asentamientos judíos».

«Donde no hay asentamientos, no hay seguridad. No vamos a volver a la realidad que existía antes del 7 de octubre», sentenció repitiendo un lema del que hace uso desde hace años.

Las tropas israelíes ya controlan cerca del 70 % del territorio gazatí, hacinando a más de dos millones de palestinos en poco más de 100 kilómetros cuadrados, ya que el resto resulta inaccesible para los gazatíes y si se acercan a las fuerzas israelíes son disparados.

Israel desmanteló 21 asentamientos, conocidos como el bloque Gush Katif, situados en el sur de la Franja de Gaza en 2005 y obligó, con oposición, a cerca de 9.000 colonos a marcharse tras el plan unilateral de retirada del entonces primer ministro, Ariel Sharon. EFE

pms/mgr