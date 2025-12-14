The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un ministro francés advierte que el acuerdo UE-Mercosur «no es aceptable» en su estado actual

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur no es «aceptable», reiteró el ministro francés de Economía y Finanzas en una entrevista a la prensa alemana el domingo.

«En su forma actual, el tratado no es aceptable”, declaró Roland Lescure al diario económico Handelsblatt.

La postura de Francia podría poner en peligro el viaje a Brasil que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto realizar el próximo sábado para firmar el acuerdo con el Mercosur, bloque económico que agrupa a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Los Estados europeos deberían pronunciarse sobre el acuerdo comercial entre el 16 y el 19 de diciembre, según fuentes europeas.

No obstante, los Veintisiete esperan el resultado de una votación del Parlamento Europeo el martes sobre las medidas de salvaguardia destinadas a tranquilizar a los agricultores, especialmente a los franceses, que se oponen frontalmente a este tratado.

Según el ministro francés, la obtención de una «cláusula de protección fuerte y eficaz» forma parte de las «tres condiciones» de Francia antes de dar su conformidad.

La segunda es que las normas aplicadas en la UE para la producción «deben aplicarse también a la producción en los países socios”, dijo el ministro, y la tercera son»controles en la importación».

Si se aprobara, el acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.

El acuerdo permitiría a la UE exportar más automóviles, maquinaria o vino, pero también facilitaría la entrada de carne de vacuno, aves de corral, azúcar y miel, entre otros productos, que los agricultores consideran competencia desleal.

jpl/lth/pc/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR