Un ministro francés advierte que el acuerdo UE-Mercosur «no es aceptable» en su estado actual

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur no es «aceptable», reiteró el ministro francés de Economía y Finanzas en una entrevista a la prensa alemana el domingo.

«En su forma actual, el tratado no es aceptable”, declaró Roland Lescure al diario económico Handelsblatt.

La postura de Francia podría poner en peligro el viaje a Brasil que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene previsto realizar el próximo sábado para firmar el acuerdo con el Mercosur, bloque económico que agrupa a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Los Estados europeos deberían pronunciarse sobre el acuerdo comercial entre el 16 y el 19 de diciembre, según fuentes europeas.

No obstante, los Veintisiete esperan el resultado de una votación del Parlamento Europeo el martes sobre las medidas de salvaguardia destinadas a tranquilizar a los agricultores, especialmente a los franceses, que se oponen frontalmente a este tratado.

Según el ministro francés, la obtención de una «cláusula de protección fuerte y eficaz» forma parte de las «tres condiciones» de Francia antes de dar su conformidad.

La segunda es que las normas aplicadas en la UE para la producción «deben aplicarse también a la producción en los países socios”, dijo el ministro, y la tercera son»controles en la importación».

Si se aprobara, el acuerdo UE-Mercosur crearía un mercado común de 722 millones de habitantes.

El acuerdo permitiría a la UE exportar más automóviles, maquinaria o vino, pero también facilitaría la entrada de carne de vacuno, aves de corral, azúcar y miel, entre otros productos, que los agricultores consideran competencia desleal.

