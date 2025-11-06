Un ministro francés pide a la UE sanciones contra la plataforma Shein

El ministro de Exteriores francés instó el jueves a la Unión Europea a castigar a la plataforma de comercio en línea Shein por infringir «a todas luces» las normas del bloque.

El gobierno francés activó el miércoles un procedimiento para suspender la plataforma, muy criticada por la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil.

El canciller Jean-Noël Barrot celebró el paso del Ejecutivo, pero señaló que quiere «ir más lejos» y reclamó acciones de la UE contra esta empresa fundada en China y con sede en Singapur actualmente.

«La Comisión ha iniciado algunas investigaciones, ahora debe acompañarlas de sanciones» contra la plataforma, afirmó en la radio France Info.

Shein, que abrió el miércoles en París su primera tienda física permanente en el mundo, es objeto de una investigación judicial por la venta de muñecas de apariencia infantil con mensajes sexuales.

Las pesquisas, que también afectan a plataformas rivales como AliExpress, Temu y Wish, se centran en la «difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores».

La UE también puso la mira en la actividad de este gigante de la moda por los riesgos vinculados a productos ilegales.

Pero Barrot lamentó que las normas sobre servicios y contenidos digitales comunitarias «no se respetan», y pidió por ello «medidas drásticas» a la Comisión Europea, el poder ejecutivo del bloque.

Según él, la UE ha «dejado prosperar a las grandes plataformas cuyas normas son fijadas por multimillonarios chinos y estadounidenses y que perturban la vida económica, social y democrática de la nación».

En su decisión del miércoles, las autoridades francesas dieron 48 horas a Shein para retirar los productos «prohibidos» antes de que el gobierno exija la suspensión del sitio web.

La empresa dijo tomar nota de la decisión y reiteró que sus «prioridades absolutas» eran la «seguridad» de sus clientes y la «integridad» de su «marketplace», donde vendedores terceros pueden ofrecer sus productos en línea.

También expresó su deseo de conversar rápidamente con las autoridades francesas para responder a sus preocupaciones, y anunció además que suspenderá su «marketplace» en este país.

Francia ya impuso este año tres multas a Shein por un total de 191 millones de euros (219 millones de dólares), por incumplimiento de la legislación sobre «cookies», promociones falsas, información engañosa y la no declaración de microfibras plásticas.

