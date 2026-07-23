Un ministro israelí ora en la Explanada de las Mezquitas, desafiando el statu quo

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El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, visitó este jueves junto a cientos de judíos la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén Este, un lugar en el centro del conflicto israelí-palestino y regido por un statu quo vigente desde 1967.

La visita coincidió con Tisha b’Av, jornada de ayuno y duelo del calendario hebreo que conmemora la destrucción de los Templos de Jerusalén y está asociada a otras tragedias del pueblo judío.

Periodistas de AFP constataron que Ben Gvir y cientos d evisitantes judíos, entre ellos colonos, ingresaron al recinto a primera hora de la mañana y que algunos de ellos, incluido el ministro, rezaron en el lugar, pese a que el statu quo prohíbe las oraciones judías en el sitio.

«Miren lo que está ocurriendo aquí: los judíos rezan y sienten que este lugar les pertenece por derecho», declaró Ben Gvir en un video publicado en Telegram. «Todo el mundo entiende que el Estado de Israel es la autoridad soberana. Aún queda camino por recorrer y, con la ayuda de Dios, seguiremos avanzando».

Situado en Jerusalén Este, en la parte ocupada y anexada por Israel de la ciudad, el recinto alberga el tercer lugar más sagrado del islam y coincide con el sitio más sagrado del judaísmo.

El acceso al lugar está regulado por un statu quo establecido desde hace décadas entre Israel y Jordania, cuyo Waqf (fundación religiosa islámica encargada de administrar los lugares santos) gestiona el recinto.

Ese acuerdo permite a los judíos visitar la Explanada, pero no rezar en ella, mientras que el culto musulmán debe poder desarrollarse libremente.

En los últimos años, Ben Gvir,conocido por su ideología antiárabe, y otros visitantes judíos han infringido en múltiples ocasiones estas normas, provocando condenas de Jordania, de la Autoridad Palestina y de las autoridades religiosas musulmanas.

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