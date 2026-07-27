Un minuto de silencio en una zona del desastre en Venezuela, un mes después de los terremotos

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Decenas de personas realizaron este viernes un minuto de silencio por los fallecidos de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, que ya suman más 5.500 decesos, en las ruinas de un complejo de vivienda social que se desplomó en La Guaira, constataron periodistas de AFP.

En la llamada zona cero del sector Caraballeda en La Guaira, estado vecino de Caracas que quedó devastado por los sismos, se detuvieron las labores de rescate de cuerpos y de remoción de escombros para dar inicio a un homenaje a las víctimas.

A las 18H04 locales (22H04 GMT), la hora exacta de la catástrofe, las personas reunidas guardaron un minuto de silencio.

Ceremonias similares se realizaron además en plazas públicas de la capital, en medio de un llamado en redes sociales para sumarse a este homenaje.

Frente a los escombros de los edificios de vivienda social conocidos como OPP, en Caraballeda, decenas de personas se pararon frente a un altar de flores y recuerdos de estos edificios y prendieron velas.

El ruido de las máquinas, el golpe de los martillos y de los taladros dieron paso a las oraciones de una mujer con un rosario en mano «por el descanso eterno» de los fallecidos.

– «Orar para que ya salgan» –

«De verdad quiero que todos los familiares, oren por esos que ya no están. Y nosotros, que aún tenemos familiares allí, queremos orar para que ya salgan», dice frente a las ruinas, Anyel Andrade, de 32 años, cuyos allegados siguen sin ser hallados.

«Somos un pueblo analfabeto en este sistema de sismos. Y esto nos agarró de muy sorpresa. Ni sabíamos para qué era la alarma. Igualmente no iba a dar tiempo. Así que hoy elevo mi voz para ellos. Que descansen en paz todos los que cayeron en estos dos terremotos. Y que brille para ellos la luz perfecta», indicó.

La liturgia se realizó cerca de un altar con juguetes y peluches, que la comunidad ha ampliado a medida que los encuentra entre la montaña de placas de cemento, fierros retorcidos y toneladas de piedras, las ruinas de lo que fueron torres de hasta 12 pisos.

Rescatistas de protección civil, bomberos, voluntarios y familias de los fallecidos acompañan el rezo.

En el encuentro muchas personas se abrazaron y lloraron, tras un mes de desesperación y profundo dolor para muchas familias que perdieron a sus seres queridos y miles más que se quedaron sin hogar.

El último balance oficial de los dos potentes sismos que ocurrieron en menos de un minuto fue de 5.546 fallecidos.

El viernes, también un centenar de partidarios de Nicolás Maduro quemaron las banderas estadounidense e israelí en la plaza Simón Bolívar del centro de Caracas, gritando consignas hostiles contra Estados Unidos, el país que capturó al expresidente y que ahora es omnipresente en Venezuela, según observó un fotógrafo de la AFP.

Pisotearon fotos del presidente Donald Trump y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mientras coreaban «Gringos, go home» o «Esto no es ayuda, es una ocupación», en referencia a la asistencia de Washington tras el doble terremoto del 24 de junio.

Desde la captura de Maduro, en un operativo militar en enero, Trump se jacta de controlar a Venezuela y a su presidenta interina, Delcy Rodríguez.

En tanto, en una ceremonia militar transmitida por la televisión local, Rodríguez destacó el trabajo de los militares durante el desastre.

«En circunstancias realmente inéditas para nuestro país, (…) nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana salió allí a atender al pueblo de Venezuela a acompañarlo, a rescatar, a salvar vida a llenarse las botas de barro y aún están allí en el territorio».

En Caracas, también se celebraron homenajes. En plaza Altamira en Chacao, el municipio más afectado de la capital, se realizó una misa con cientos de personas.

A unas cuadras de ahí, un grupo de vecinos con camisetas y flores blancas se reunieron en un terreno donde tan solo hace un mes estuvo un edificio de departamentos que se desplomó y fue removido completamente.

lp/atm/cr