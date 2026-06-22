Un misil ucraniano impacta contra fábrica de semiconductores en la región rusa de Vorónezh

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(Actualiza con información de las autoridades)

Moscú, 22 jun (EFE).- Un misil ucraniano Storm Shadow impactó este lunes contra una fábrica de semiconductores en la región rusa fronteriza con Ucrania de Vorónezh, según canales de Telegram.

El incidente ocurrió alrededor de cuando el gobernador regional, Alexander Gúsev, alertó del peligro de ataques de misiles en Vorónezh.

Según el canal de Telegram Baza, sospechoso de estar vinculado con las autoridades rusas, el ataque contra la capital de la región homónima se produjo con un misil Storm Shadow.

El canal ucraniano Exilenova+, que centra sus publicaciones en ataques ucranianos contra Rusia, afirma que el objetivo fue una planta de semiconductores presente en la ciudad que dedica parte de su producción a componentes para misiles.

Posteriormente, Gúsev anunció que las defensas antiaéreas destruyeron «varios objetivos aéreos de alta velocidad en Vorónezh».

Sin confirmar que ninguno de los objetos lograra impactar, el gobernador admitió que tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

«Las instalaciones industriales de una empresa sufrieron daños. Además, las fachadas y ventanas de varios edificios de apartamentos y vehículos fueron dañados», añadió en Telegram.

Gúsev recordó que las autoridades prohíben estrictamente la grabación y envío de material audiovisual de las consecuencias de los ataques contra el país.

La alerta por peligro de misiles también se emitió en otras regiones del país, como Uliánovsk.

Esta mañana el Ministerio de Defensa ruso se jactó de haber derribado 301 drones ucranianos, incluido Vorónezh. Hasta 80 drones fueron interceptados atacando Moscú.EFE

mos/ah