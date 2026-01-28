Un modelo de atención enfocado en la mujer busca ampliar el acceso a la salud en México

Ciudad de México, 28 ene (EFE).- Un grupo de mujeres diseñó un modelo de atención a este sector de la población que ofrece una reducción entre 30 y 50 % menos que el sector privado, con lo que buscan ampliar el acceso a la salud en el país, donde 15,9 millones de féminas no están afiliadas a servicios de salud, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Somos mujeres tratando mujeres, especializadas en mujeres”, explicó en una entrevista con EFE la directora de Operaciones del grupo Reina Madre, Aránzazu Canal Lavín, al describir el esquema de atención diseñado para responder a las necesidades específicas de la salud femenina.

“En muchos sistemas el médico es el eje de todo. Aquí la protagonista es la mujer, su historia clínica, su contexto y su momento de vida”, apuntó.

Esta red médica cuenta con 15 clínicas y un hospital en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla; y actualmente se encuentra en expansión.

El esquema tiene un enfoque especializado en la salud de la mujer desde el control prenatal, la atención obstétrica hasta el seguimiento ginecológico y la atención pediátrica temprana.

Además, tiene especialidades como fertilidad, cirugía general, diabetes, urología, dermatología; y cuenta con Reina Madre: Clínica integral de mama donde las asistentes obtienen servicio especializado en la detección, diagnóstico y seguimiento de patologías mamarias.

Este tipo de esquemas tienen especial relevancia pues en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, entre 2018 y 2024, el gasto en salud de las familias aumentó 41,4 % en términos reales, con un alza de 116 % en medicamentos y un crecimiento del 64,5 % en los hogares que enfrentaron gastos catastróficos.

Además, más de 44 millones de personas carecían de acceso médico en 2024, más del doble que en 2018.

Formación médica y garantía de calidad

Canal Lavín explicó que la formación continua del personal médico y el seguimiento permanente de indicadores clínicos son elementos centrales para garantizar la calidad y la seguridad de las pacientes, incluso en un esquema de atención por volumen.

En ese marco, destacó que la institución cuenta con un diplomado propio en colposcopía, orientado a la capacitación especializada y homogénea de su personal médico.

Esto permite sostener el crecimiento del modelo sin comprometer la atención médica, donde se obtienen resultados clínicos con mortalidad neonatal por debajo de una por cada 1.000 nacidos vivos, cifras inferiores a la media mexicana y estándares de la OCDE.

Además, la directiva subrayó que la tecnología cumple un papel de apoyo dentro del modelo, particularmente en procesos administrativos, seguimiento clínico y herramientas de telemedicina.

De acuerdo con Canal Lavín, el 80 % de la plantilla está integrada por mujeres, tanto en el ámbito médico como operativo.

El modelo se complementa con la Fundación Mujer y Familia cuyo objetivo es ir a comunidades con mayores barreras de acceso a la salud, ya sea por razones económicas, geográficas o sociales, acercando servicios médicos a mujeres indígenas que suelen quedar fuera del sistema. EFE

