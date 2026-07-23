Un moldavo es condenado en Rusia a 13 años de cárcel por espionaje

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Moscú, 23 jul (EFE).- Un tribunal de apelaciones de Moscú mantuvo hoy sin cambios la condena de 13 años de cárcel para un ciudadano moldavo acusado de espionaje, informaron medios locales.

Según el portal Mediazona, el hombre, de 26 años, fue detenido en noviembre de 2024.

El medio precisa que el juicio se celebró a puertas cerradas sin que se conocieran los detalles del caso.

Ni el condenado, ni su defensa han comentado hasta ahora la decisión de la Justicia rusa.

Las relaciones entre Rusia y Moldavia, antigua república soviética que aspira a ingresar en la Unión Europea, se deterioraron en los últimos años.

Moscú recomendó recientemente a los turistas rusos no viajar a Moldavia por el aumento de «medidas discriminatorias» y múltiples problemas en el control de pasaportes, que pasan de interrogatorios a la prohibición de la entrada en el país. EFE

mos/ep