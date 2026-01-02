Un muerto durante una evacuación en Ciudad de México por el sismo de 6,5 grados

2 minutos

Ciudad de México, 2 ene (EFE).- La alcaldía de Benito Juárez, en Ciudad de México, informó este viernes de la muerte de un hombre de 60 años durante una evacuación por el sismo de 6,5 grados en la escala Richter que se registró a las 7.58 hora local (13.58 GMT) en el país.

“Durante la evacuación por el sismo registrado esta mañana, el hombre desalojó su departamento en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento”, informaron las autoridades en un comunicado.

Además precisaron que tras el accidente, el personal de seguridad del edificio solicitó los servicios de emergencia.

“Los paramédicos realizaron las revisiones correspondientes y reportaron que la persona ya no presentaba signos vitales”, indicaron, sin dar a conocer la identidad de la víctima.

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se sintieron en varias ciudades del país, incluida la Ciudad de México.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) indicó que el sismo fue «severo» y avisó que se mantiene el monitoreo en las zonas donde fue percibido.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que tras activar el protocolo de actuación por el sismo, se tiene el reporte al momento de al menos 12 heridos y la caída de postes y árboles así como afectaciones al suministro eléctrico.

Además se están evaluando dos estructuras por riesgo de colapso e inspeccionando preventivamente decenas de edificios.

En tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que tras el movimiento telúrico activó su Sistema de Atención de Emergencias para realizar la verificación del estado operativo de la infraestructura eléctrica.

«A las 10:30 horas (16:30 GMT), se ha restablecido del 75,93 % de usuarios afectados en los estados de Guerrero, Ciudad de México y Estado de México. No se identifican daños en la infraestructura de las centrales generadoras de CFE», apuntó la dependencia. EFE

