Un muerto e infraestructura energética dañada en nuevo ataque ruso a Ucrania

Kiev, 9 feb (EFE).- Una persona ha muerto en el puerto del mar Negro de Odesa a consecuencia de un nuevo ataque nocturno ruso en el que se han utilizado cerca de 150 drones y 11 misiles balísticos que ha dañado infraestructuras residenciales y energéticas y también ha alcanzado una subestación eléctrica en la región de Volinia en el extremo noroccidental, según informaron las autoridades locales.

La infraestructura energética dañada en Odesa es un conducto de gas, según ha informado en su canal de Telegram Oleg Kíper, el gobernador militar de la región homónima de la que es capital la ciudad.

En Volinia, el ataque ruso ha dejado sin electricidad a 80.000 personas en la ciudad de Novovolinska, según ha explicado en Telegram el alcalde, Boris Karpus.

Las infraestructuras críticas del municipio siguen funcionando con generadores, agregó el edil.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la pasada noche contra territorio ucraniano un total de 149 drones y 11 misiles balísticos Iskander-M. Las defensas ucranianas han interceptado 116 drones y un número no especificado de misiles.

Rusia lleva a cabo desde el comienzo de este año una intensa campaña de ataques aéreos a infraestructuras energéticas que ha dejado a millones de ucranianos sin agua, luz y calefacción durante días y ha alargado la duración de los apagones programados con que las autoridades hacen frente al déficit de generación que provocan esos bombardeos. EFE

