Un muerto en Abu Dabi por el impacto de los restos de un misil balístico

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Redacción internacional, 17 mar (EFE).- Una persona murió este martes en Emiratos Árabes Unidos después de que la defensa aérea del país interceptara un misil balístico en Baniyas, un barrio residencial al sur de Abu Dabi, según informó la oficina de prensa emiratí.

La víctima, que falleció por el impacto de restos del misil, es de origen pakistaní, publicó en X el organismo estatal, que instó a la población a informarse a través de los canales oficiales y evitar difundir rumores o información no verificada.

Horas antes, la Autoridad General de Aviación Civil había anunciado el cierre temporal y total del espacio aéreo del país, tras una nueva ola de ataques con drones y misiles iraníes, una medida que el organismo calificó de «precaución excepcional» para garantizar la seguridad de los vuelos y salvaguardar el territorio de EAU.

Coincidiendo con este anuncio, el Ministerio de Defensa de EAU también había informado de que las defensas aéreas estaban respondiendo a amenazas de misiles y drones provenientes de Irán.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva conjunta contra Irán el pasado 28 de febrero, Teherán ha respondido con ataques a Israel y objetivos estadounidenses en los países del Golfo aliados de Estados Unidos. EFE

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