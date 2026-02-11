Un muerto en ataque ucraniano contra fábrica en la región rusa de Briansk

Moscú, 11 feb (EFE).- Las autoridades rusas denunciaron este miércoles la muerte de una persona tras un ataque ucraniano con dron contra una empresa agroindustrial de la región de Briansk, informó el gobernador de la zona, Alexandr Bogomaz.

El gobernador de la vecina región de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, informó, por su parte, de dos heridos debido a la actividad de los drones ucranianos en esa zona.

Briansk, Bélgorod y Kursk son las tres regiones rusas más afectadas por la guerra en Ucrania, donde los ataques con drones y misiles del enemigo son constantes.

Recientemente, las autoridades de Bélgorod plantearon la posibilidad de evacuar a parte de los habitantes de la región debido a los daños causados por los ataques a la infraestructura energética. EFE

