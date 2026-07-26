Un muerto en Berlín al embestir un vehículo a la multitud tras desfile del Orgullo

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La policía busca este domingo a un hombre vinculado con «redes islamistas» como sospechoso de haber matado a una persona y herido a otras 16 al embestir su vehículo contra la multitud cerca del desfile del Orgullo en Berlín.

Esta marcha es una cita popular a la que no solo acude la comunidad LGTB sino numerosas organizaciones y empresas.

El portavoz de los bomberos de Berlín, Dominik Pretz, indicó que «17 personas fueron heridas, una de las cuales murió en el lugar».

El vehículo fue abandonado en el parque Tiergarten, una zona boscosa de la capital donde terminaba el desfile, según el vocero policial Florian Nath.

«Atropelló a varias personas» poco antes de las 10 de la noche (20H00 GMT), informó en redes sociales la policía.

Un sospechoso fue «identificado» pero aún no ha sido detenido y tendría vínculos «con redes islamistas, añadió.

Unos 2.200 agentes participan en la operación, informaron las autoridades.

Según la policía y la fiscalía, se trata de un hombre de 21 años identificado como Abdul B. que podría estar armado y ser peligroso.

La policía de Berlín describió al sospechoso como delgado, de 1,9 metros de estatura y cabello negro. Vestía una chamarra negra y pantalones blancos.

Las autoridades desplegaron decenas de vehículos de emergencia en el lugar, levantaron una carpa en medio de la vía y pidieron a la población que «no cruce» el parque por el bosque, sino que utilice únicamente las calles.

– «Acto abominable» –

«Váyanse a casa, por favor», pidieron también los organizadores.

Cientos de miles de personas habían participado en la marcha del Orgullo, llamada Christopher Street Day (CSD) en Alemania. La mayoría de los participantes ya había abandonado el sector en el momento de los hechos.

El final del desfile iba a celebrarse en la calle del 17 de Junio, una larga arteria que atraviesa el parque Tiergarten hasta la Puerta de Brandeburgo.

El canciller alemán Friedrich Merz pidió el sábado «esclarecer completamente» el incidente que calificó de «acto abominable».

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, estimó que la «libertad de la ciudad ha sido atacada».

«La reunión por un Berlín tolerante y pacífico fue atacada de la manera más brutal», afirmó en X.

Pulmón verde de la metrópolis, el bosque es también un lugar imprescindible para los turistas por tener en sus cercanías el Reichstag, la Columna de la Victoria y el zoológico.

Alemania ha sido testigo de otros incidentes en años anteriores. En febrero de 2025, en la víspera de las elecciones legislativas, un turista español fue apuñalado en el Monumento del Holocausto.

A principios de marzo, un joven sirio fue condenado a 13 años de prisión por este atentado de motivación islamista que, junto con otros cometidos especialmente por extranjeros, alimentó el auge de la extrema derecha alemana.

En el extremo sur del Tiergarten, en diciembre de 2016, un tunecino mató a 12 personas al embestir con un camión un mercado de Navidad.

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