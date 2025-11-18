Un muerto en el atropello y apuñalamiento en un cruce de Cisjordania

Jerusalén, 18 nov (EFE).- Un hombre de unos 30 años murió y al menos otras tres personas -una mujer y dos hombres- resultaron heridas en el ataque ocurrido este martes en un cruce de carreteras en el sur de Cisjordania ocupada, donde unos individuos atropellaron a un grupo de personas y luego las atacaron con armas blancas.

Según informó el servicio de emergencias israelí MDA, el ataque ocurrió sobre las 14.00 (12.00 GMT) hora local en el cruce de carreteras de Gush Etzion, ubicado al sur de la ciudad cisjordana de Belén.

Uno de sus técnicos informó de que al llegar se encontró con «varias personas yaciendo en el suelo con heridas de diversa gravedad» y certificó en el lugar el fallecimiento del hombre. EFE

