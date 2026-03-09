Un muerto en Israel por impactos tras andanada de misiles de Irán, el primero en 8 días

2 minutos

Jerusalén, 9 mar (EFE).- Un hombre de unos 40 años que trabajaba en una obra de la construcción murió en el centro Israel por los impactos causados tras una andanada de misiles de Irán, lo que supone el primer fallecido en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó del fallecimiento de esta persona, que ocurrió después de que se registraran varios impactos en el centro de Israel, concretamente en zonas cercanas al aeropuerto de Ben Gurión y en la ciudad de Tel Aviv.

El MDA reportó otros dos heridos graves tras los impactos y los Bomberos de Israel informaron de que habían caído «metralla de municiones de racimo» en Yehud (cerca del aeropuerto), Bat Yam y Jolón (en Tel Aviv), en referencia a los misiles de racimo que Irán está lanzando diariamente contra Israel.

Este servicio indicó que, al llegar a la obra afectada por la caída, se encontró con dos hombres inconscientes y que, tras realizar la maniobras de reanimación, se declaró la muerte de uno de ellos. El segundo herido fue trasladado al hospital.

Se desconoce el lugar exacto de los impactos, ya que la censura militar israelí no deja publicarlos, especialmente si dañan infraestructuras críticas o militares.

La última vez que se reportaron víctimas mortales en Israel por misiles de Irán fue el 1 de marzo, cuando cayó un proyectil en una sinagoga en la localidad de Beit Shemesh, cercana a Jerusalén, y murieron nueve personas.

Un día antes se reportó otra víctima en Tel Aviv por el impacto de un misil en un edificio residencial.

Las alarmas no han dejado de sonar durante todos los días de guerra en Israel, con más intensidad ahora en el norte -donde se suman los ataques de Hizbulá- y en Tel Aviv. EFE

