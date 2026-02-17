Un muerto en la región rusa de Kursk en ataque ucraniano con drones

1 minuto

Moscú, 17 feb (EFE).- Una persona murió este martes en la región fronteriza rusa de Kursk en un ataque ucraniano con drones, informó el gobernador local, Aleksandr Jinshtéin.

Según escribió en Telegram, las fuerzas ucranianas atacaron un vehículo civil en la aldea de Kalinovka y como consecuencia falleció un hombre.

Otro ataque, también con drones, se registró en la localidad de Belitsa, agregó Jinshtéin.

«Por suerte, el conductor no resultó herido y no quiso ser ingresado», indicó el gobernador.

Solo el año pasado los ataques ucranianos en Kursk, escenario de una incursión de las fuerzas de Kiev entre 2024 y 2025, murieron más de 60 civiles y resultaron heridos casi 350. EFE

