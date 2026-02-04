Un muerto en Portugal por la subida del agua en Serpa, cerca de la frontera con Huelva

1 minuto

Lisboa, 4 feb (EFE).- Un hombre de 60 años falleció este miércoles después de que el vehículo en que se encontraba quedara sumergido por el agua en Pias, en la zona de Serpa (Portugal), próxima a la frontera con Huelva (España) y en la cuenca del río Guadiana.

El segundo comandante de la Protección Civil de la subregión lusa del Bajo Alentejo, José Horta, dijo a EFE que sobre las 15.51 hora local (misma hora GMT) de este miércoles recibieron información de un vehículo que se encontraba sumergido en una línea de agua, lo que activó a los servicios de rescate, que horas más tarde pudieron confirmar que había un fallecido.EFE

