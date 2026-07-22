Un muerto en un ataque contra un buque turco que transportaba carbón ruso en el mar Negro

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Ankara, 22 jul (EFE).- Un marinero ha muerto y tres han resultado heridos en un ataque con drones contra un buque en el mar Negro que llevaba una carga de carbón de Rusia a Turquía, informó este miércoles el diario turco Sabah.

El carguero Reyhan Sari, de 178 metros de eslora, abanderado en Turquía y propiedad de la empresa turca T Ve O, sufrió el ataque de una aeronave no tripulada al navegar en aguas internacionales cerca de la ciudad rusa de Novorosiísk.

El buque había cargado carbón en el puerto ruso de Taman, situado cerca de la península de Crimea, y se dirigía al puerto turco de Trabzon, continuando su viaje tras el ataque, asegura Sabah, que apunta que el marinero fallecido era maquinista, de nacionalidad turca.

Los datos disponibles en programas de seguimiento marítimo sitúan al Reyhan Sari a las 13.00 horas GMT de hoy a 130 millas (240 kilómetros) al sur de Novorosiísk y a 85 millas (160 km) al noreste del puerto turco de Samsun.

Los ataques a cargueros, parte de la guerra entre Rusia y Ucrania, se han intensificado en las últimas semanas, con ataques atribuidos a ambos bandos que han causado varios muertos.

En la noche del jueves pasado, el buque Asomatos, de propiedad griega y abanderado en Panamá, fue atacado con drones, supuestamente por parte de Ucrania, tras cargar en un puerto ruso trigo destinado a Egipto, falleciendo un marinero indonesio.

El domingo pasado, el Golden Leo, un carguero turco pero abanderado en Guinea Bissau, sufrió un ataque con misiles, atribuido a Rusia, cerca del puerto ucraniano de Odesa, con el resultado de seis marineros muertos y cinco desaparecidos.

Ucrania lleva meses atacando buques que considera parte de la «flota fantasma» rusa, encargada de trasladar crudo ruso, evitando las sanciones occidentales, mientras que Rusia intenta mantener con sus ataques su bloqueo sobre los puertos marítimos ucranianos.

Turquía ha protestado reiteradamente contra los ataques, sin especificar de quién provienen, subrayando la importancia de mantener la libertad de la navegación civil en el mar Negro.

Numerosos buques atacados son propiedad de empresas turcas, pero casi siempre navegan bajo banderas de conveniencia, aunque el ataque al Reyhan Sari hoy parece ser el primero con víctimas mortales en un buque de bandera turca.

Las autoridades turcas no se han pronunciado aún sobre el más incidente. EFE

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