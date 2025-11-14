Un muerto por la explosión de un coche bomba en el suroeste de Colombia

1 minuto

Cali (Colombia), 14 nov (EFE).- Una persona murió este viernes por la explosión de un coche bomba en un sector de la vía Panamericana, la principal carretera del suroeste de Colombia, informaron las autoridades.

El estallido se escuchó en varias aldeas cercanas en la zona rural del municipio de Piendamó, que quedaron sin electricidad a causa de la detonación. El vehículo implicado terminó a un costado de la carretera.

Las autoridades investigan si la víctima era un civil que transitaba por el lugar o la persona que conducía el vehículo que explotó.

Igualmente, se investiga si el vehículo tenía como objetivo una base militar que está cerca de la zona.

Tras la explosión, el Ejército desplegó un amplio dispositivo de seguridad debido a la importancia estratégica de la vía Panamericana, principal corredor vial que conecta al Cauca con el vecino departamento de Nariño y con el norte de Ecuador.

En esta zona del departamento del Cauca están presentes las disidencias de las FARC, que han ejecutado diversos ataques contra la fuerza pública en los últimos días.

En el Valle del Cauca también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas. EFE

