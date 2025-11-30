Un muerto por un ataque ruso contra una localidad de la región de Kiev

Redacción internacional, 30 nov (EFE).- Al menos una persona ha muerto y once han resultado heridas en la localidad de Vyshgorod, en la región de Kiev, por un ataque ruso en la madrugada del domingo con drones, uno de los cuales alcanzó un edificio de gran altura.

Según informa la agencia ucraniana Ukrinform, que cita al jefe de la administración regional, Mykola Kalashnyk, seis de los heridos, entre los que se encuentra un niño, han tenido que ser hospitalizados.

La labor de extinción de los incendios continúa y los rescatistas siguen evacuando a los residentes del edificio, por lo que se teme que el número de heridos pueda aumentar, según la agencia.

Este nuevo ataque sigue al que se produjo ayer, que fue de carácter masivo porque se usaron más de medio millar de drones y decenas de misiles, y que causó en Kiev tres muertos y 37 heridos, según informó el propio presidente del país, Volodimir Zelenski. EFE

