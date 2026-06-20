Un muerto por un bombardeo ruso en la ciudad ucraniana de Járkov

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Al menos una persona murió y nueve resultaron heridas este sábado en un bombardeo ruso sobre la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, informaron las autoridades locales.

«Tras un bombardeo aéreo enemigo con bombas guiadas, se reportó un impacto en un barrio residencial», escribió en la plataforma de mensajería Telegram el alcalde de Járkov, Igor Terekhov.

«Lamentablemente, durante las operaciones de búsqueda y rescate, se encontró el cuerpo de una persona fallecida bajo los escombros del edificio destruido», agregó posteriormente.

Al menos nueve personas resultaron lesionadas en este ataque nocturno, señaló por su parte el jefe de la administración militar de Járkov, Oleg Sinegubov.

Por parte de Rusia, el Ministerio de Defensa informó que durante la noche se derribaron 187 drones ucranianos sobre el país, incluso en la región de Moscú.

bur-roc/tmt/arm/lb